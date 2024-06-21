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Джин Хаас создаёт новую команду для NASCAR

Джин Хаас создаёт новую команду для NASCAR
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Джин Хаас останется в NASCAR, но для этого он создаст новую команду – Haas Factory Team.

Менее месяца назад Джин Хаас объявил о закрытии после окончания текущего сезона его и Тони Стюарта команды «Стюарт-Хаас».

Хаас и Стюарт являются совладельцами команды с 2009 года, выставляя несколько машин в обеих лигах NASCAR – Xfinity и Cup Series.

Однако теперь сообщается, что Джин Хаас сохранит чартер на одну машину в главной лиге NASCAR Cup Series. Команда NASCAR в Xfinity Series, состоящая из двух машин, также продолжит свою работу.

Президентом команды станет Джо Кастер, который сейчас является сопрезидентом «Стюарт-Хаас».

Пока не объявлен состав Haas Factory Team на следующий год. Неизвестно, и на машине какой марки они будут выступать.

В своём нынешнем виде «Стюарт-Хаас» существует с 2009 года, после того как Джин Хаас и Тони Стюарт начали совместное сотрудничество. С 2009 года команда «Стюарт-Хаас» выиграла 69 гонок серии Cup и два чемпионских титула.

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