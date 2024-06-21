Арон выиграл квалификацию Формулы-2 в Барселоне, Антонелли — 5-й, Берман — 15-й

В Испании на трассе Автодрома «Каталунья» (Барселона) завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал Пол Арон, представляющий «Хайтек». Вторым был его напарник Джек Кроуфорд. Топ-3 замкнул Франко Колапинто из «МП Моторспорт».
Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Формуле-2, показал пятый результат. Оливер Берман стал 15-м.
Формула-2. Этап в Барселоне. Квалификация:
1. Пол Арон («Хайтек») – 1:24.766
2. Джек Кроуфорд («Хайтек») +0,002
3. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0,01
4. Габриэль Бортолето («Инвикта») +0,06
5. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,1
6. Ритомо Мията («Роден») +0,1
7. Йозуа Дюрксен («AIX Racing») +0,2
8. Хуан Мануэль Корреа («DAMS») +0,2
9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,4
10. Куш Майни («Инвикта») +0,4
15. Оливер Берман («Према») +0,5