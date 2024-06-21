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Арон выиграл квалификацию Формулы-2 в Барселоне, Антонелли — 5-й, Берман — 15-й

В Испании на трассе Автодрома «Каталунья» (Барселона) завершилась квалификация Формулы-2. Победителем по её итогам стал Пол Арон, представляющий «Хайтек». Вторым был его напарник Джек Кроуфорд. Топ-3 замкнул Франко Колапинто из «МП Моторспорт».

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Формуле-2, показал пятый результат. Оливер Берман стал 15-м.

Формула-2. Этап в Барселоне. Квалификация:

1. Пол Арон («Хайтек») – 1:24.766

2. Джек Кроуфорд («Хайтек») +0,002

3. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0,01

4. Габриэль Бортолето («Инвикта») +0,06

5. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,1

6. Ритомо Мията («Роден») +0,1

7. Йозуа Дюрксен («AIX Racing») +0,2

8. Хуан Мануэль Корреа («DAMS») +0,2

9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,4

10. Куш Майни («Инвикта») +0,4

15. Оливер Берман («Према») +0,5