«Дело расследует полиция». Вольф высказался об анонимном имейле про саботаж Хэмилтона

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал содержание анонимного электронного письма, разошедшегося по сообществу Формулы-1, в котором утверждалось, что команда саботирует Льюиса Хэмилтона, помогая его напарнику Джорджу Расселлу.

«Это письмо не от члена нашей команды. Мы и ранее получали множество подобных писем. Это огорчает, особенно когда кто-то пишет о смерти и тому подобном.

Идёт расследование этого инцидента, нас уже опрашивала полиция. Мы изучаем IP-адрес. Мы изучаем телефон и всё такое прочее, потому что это онлайн-насилие должно наконец прекратиться. Люди не могут прятаться за своими телефонами или компьютерами и оскорблять команды или гонщиков. Не знаю, что там себе думают некоторые сторонники теорий заговора и всякие сумасшедшие.

Льюис был частью команды 12 лет. Мы дружим и доверяем друг другу. Мы хотим закончить наше сотрудничество на хорошей ноте. Так что всем этим сумасшедшим – обратитесь к психиатру», — приводит слова Вольфа GP blog.