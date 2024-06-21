Норрис: стало больше шансов победить Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что лидеру чемпионата Максу Ферстаппену становится намного сложнее добывать победы, так как в последнее время соперники подтянулись к «Ред Булл».

«Я думаю, будет тяжело побороться с ним за чемпионство в этом году. Но сейчас, вероятно, больше шансов и возможностей, чем ранее. В первую очередь из-за того, что «Мерседес» тоже включился в борьбу, стало больше шансов отыграть разом много очков.

Раньше в неудачный для Макса уикенд он был третьим или четвёртым, а сейчас он может быть пятым или шестым. И если вы победите в такой уикенд, то можете сразу отыграть много очков. Поэтому я бы сказал, что шансы стали выше.

Макс редко допускает ошибки, редко проваливает квалификацию. Но под давлением всегда легче совершать ошибки», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.