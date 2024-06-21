ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: стало больше шансов победить Ферстаппена

Норрис: стало больше шансов победить Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что лидеру чемпионата Максу Ферстаппену становится намного сложнее добывать победы, так как в последнее время соперники подтянулись к «Ред Булл».

«Я думаю, будет тяжело побороться с ним за чемпионство в этом году. Но сейчас, вероятно, больше шансов и возможностей, чем ранее. В первую очередь из-за того, что «Мерседес» тоже включился в борьбу, стало больше шансов отыграть разом много очков.

Раньше в неудачный для Макса уикенд он был третьим или четвёртым, а сейчас он может быть пятым или шестым. И если вы победите в такой уикенд, то можете сразу отыграть много очков. Поэтому я бы сказал, что шансы стали выше.

Макс редко допускает ошибки, редко проваливает квалификацию. Но под давлением всегда легче совершать ошибки», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

Материалы по теме
Ландо Норрис рассказал, какой психологический эффект оказала на него победа в Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android