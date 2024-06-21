Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Испании, Сайнс — 2-й, Норрис — 3-й

На Автодроме «Каталунья» (Барселона) завершилась вторая свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Быстрейшим по её итогам был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Второй результат продемонстрировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим был Ландо Норрис из «Макларена».
Гран-при Испании. Вторая свободная практика:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:13.264
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0.022
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.055
4. Пьер Гасли («Альпин») +0.179
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.240
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.333
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.358
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.458
9. Эстебан Окон («Альпин») +0.502
10. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0.660
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.757
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.789
13. Серхио Перес («Ред Булл») +0.817
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.827
15. Юки Цунода («РБ») +0.947
16. Даниэль Риккардо («РБ») +0.993
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.081
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.138
19. Александер Албон («Уильямс») +1.543
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1.806