Даниэль Риккардо: не мыслю себя вне семьи «Ред Булл»

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо ранее неоднократно заявлял о желании вернуться в состав команды «Ред Булл». После продления контракт с Серхио Пересом это по сути стало невозможно. Но австралийский гонщик по прежнему настаивает, что предан бренду, и не видит себя в каком-то другом месте.

«Канада, очевидно, помогла мне. Мне нужен был такой результат. Определённо, я хотел бы остаться здесь, в «Ред Булл». Теперь, когда я вернулся в эту семью, я действительно не вижу себя где-то еще, поэтому мне бы хотелось остаться и продолжить свой путь именно здесь.

Я знаю, что всё еще могу выступать так же, как на прошлой неделе. Так что, смогу ли я продолжать выступать здесь, зависит и от меня самого», — приводит слова Риккардо GP Blog.

На Гран-при Канады Даниэль Риккардо квалифицировался пятым, а в гонке занял восьмое место.