«Предоставьте факты». Эксперт Sky Крофт — об обвинениях «Мерседеса» в саботаже

Эксперт Sky Sports Дэвид Крофт прокомментировал скандал вокруг «Мерседеса» с обвинениями команды, что она саботирует Льюиса Хэмилтона.

«Я не берусь утверждать, кто в этой истории прав, а кто нет. Но предоставьте мне факты.

Если команда ставит в невыгодное положение одного из пилотов, должны быть факты, подтверждающие это. Если кто-то, кто называет себя членом команды «Мерседес», считает, что такие факты есть, пусть опубликует их.

На данный момент я не понимаю, зачем «Мерседесу» ставить одного из гонщиков в невыгодное положение, даже если он в конце сезона перейдёт в «Феррари».

Пока Льюис остаётся пилотом «Мерседеса», он зарабатывает очки в зачёт Кубка конструкторов, которые в конце сезона трансформируются в призовые, и здесь важно каждое очко, каждая позиция. Так зачем «Мерседесу» ставить своего гонщика в невыгодное положение. Вот тут-то вся эта история мне и не нравится», — сказал Крофт в эфире Sky.