Blick: «Ауди» пока отказала Окону, потому что ждёт Сайнса

В «Ауди»/«Кик-Заубере» отказали Эстебану Окону, который предложил команде из Хинвила свои услуги на следующий год, так как всё ещё надеется подписать в свой состав Карлоса Сайнса. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Как сообщается, Эстебан Окон предложил себя «Кик-Зауберу» на два года. Ему отказали, так как продолжают надеяться и молиться на Сайнса, но тот, похоже, выбрал британский «Уильямс».

Теперь Окон пытается получить место в «Хаасе». За него французу придётся побороться с Кевином Магнуссеном, так как одно уже практически занято 18-летним протеже «Феррари» британцем Оливером Берманом.

Нанешние пилоты «Кик-Заубера» Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу вынуждены искать себе новое место работы.