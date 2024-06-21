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Макс Ферстаппен: нужно ещё немного донастроить машину

Макс Ферстаппен: нужно ещё немного донастроить машину
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги первого дня ГП Испании.

«Сегодня мы просто опробовали в первой и второй тренировках разные варианты настроек и попытались немного донастроить машину.

Я считаю, что в целом день прошёл позитивно и более-менее нормально, без каких-либо проблем. Это то, на что мы надеялись, так что теперь нужно ещё немного доработать настройки, что вполне нормально. Предстоит ещё немного поработать, но мы позитивно настроены на этот уикенд», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

В первой практике трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен показал второй результат, а во второй был пятым. Лучшее время дня показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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