Макс Ферстаппен: нужно ещё немного донастроить машину

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги первого дня ГП Испании.

«Сегодня мы просто опробовали в первой и второй тренировках разные варианты настроек и попытались немного донастроить машину.

Я считаю, что в целом день прошёл позитивно и более-менее нормально, без каких-либо проблем. Это то, на что мы надеялись, так что теперь нужно ещё немного доработать настройки, что вполне нормально. Предстоит ещё немного поработать, но мы позитивно настроены на этот уикенд», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

В первой практике трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен показал второй результат, а во второй был пятым. Лучшее время дня показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.