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Льюис Хэмилтон: машина работала превосходно

Льюис Хэмилтон: машина работала превосходно
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первого дня ГП Испании, в который он показал лучшее время во второй практике.

«Первая сессия прошла для нас не лучшим образом, но мы всё равно многое сделали. Вторая сессия прошла намного лучше, и машина работала превосходно. Трасса была очень горячая, поэтому резине пришлось нелегко, особенно на длинных сериях. В целом мне кажется, что мы не так уж далеки от того, чтобы занять лидирующие позиции.

В последних уикендах мы добились прогресса в улучшении машины. Все приложили немало усилий, чтобы добиться этих успехов. У нас есть четкое представление о том, в каком направлении двигаться дальше. Мы начинаем замечать, что наша работа сказывается на наших результатах. Надеюсь, мы сможем продолжить набирать обороты и приблизимся к нашим соперникам», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

В первой практике Льюис Хэмилтон показал седьмой результат, а во второй был быстрейшим.

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