«Думаю, мы где-то сбились с пути». Серхио Перес — о пятничных практиках Гран-при Испании

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги первого дня Гран-при Испании.

«Я хорошо начал день, но затем, во второй практике мы внесли довольно много изменений в настройки, и я думаю, что где-то сбились с пути, так что нам вечером предстоит многое проанализировать.

Сегодня мы внесли много изменений и немного изучили машину, так что, надеюсь, завтра сможем извлечь из этого правильные выводы. Сегодня вечером мы поработаем над тем, чтобы машина была хорошо подготовлена к квалификации и гонке. Главное — найти правильный баланс.

Из-за потери трёх мест на стартовой решётке и затруднённых обгонов квалификация будет очень важна для меня, чтобы в воскресенье побороться за высокие места», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».