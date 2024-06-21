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«Думаю, мы где-то сбились с пути». Серхио Перес — о пятничных практиках Гран-при Испании

«Думаю, мы где-то сбились с пути». Серхио Перес — о пятничных практиках Гран-при Испании
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги первого дня Гран-при Испании.

«Я хорошо начал день, но затем, во второй практике мы внесли довольно много изменений в настройки, и я думаю, что где-то сбились с пути, так что нам вечером предстоит многое проанализировать.

Сегодня мы внесли много изменений и немного изучили машину, так что, надеюсь, завтра сможем извлечь из этого правильные выводы. Сегодня вечером мы поработаем над тем, чтобы машина была хорошо подготовлена к квалификации и гонке. Главное — найти правильный баланс.

Из-за потери трёх мест на стартовой решётке и затруднённых обгонов квалификация будет очень важна для меня, чтобы в воскресенье побороться за высокие места», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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