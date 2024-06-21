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Джордж Расселл: приятно видеть Льюиса на первой позиции

Джордж Расселл: приятно видеть Льюиса на первой позиции
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги первого дня Гран-при Испании.

«Сегодня был хороший день для нас. Машина хорошо вела себя на этой трассе. Приятно видеть Льюиса на первой строчке протокола.

В первой сессии у нас был хороший темп на длинной дистанции. Во второй практике наш темп на одном круге был немного конкурентоспособнее, чем на длинной дистанции, но в целом машина чувствует себя уверенно.

Да, это только пятница, но мы уже давно не лидировали в протоколе. Я чувствую себя хорошо, ведь мы долго шли к этому. Однако мы не будем забегать вперёд и будем усердно работать сегодня вечером и завтра, чтобы как можно лучше подготовиться к квалификации и воскресной гонке», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

В первой практике Джордж Расселл показал четвёртый результат, а во второй был восьмым.

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