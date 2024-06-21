Ландо Норрис: уверен, мы можем занять хорошую позицию

Пилот «Макларена» Ландо Норрис позитивно оценил итоги пятничных практик на Гран-при Испании.

«Хороший день в жарких условиях. Было трудно добиться идеального баланса, но все были в одинаковых условиях. В целом сегодня я чувствовал себя комфортно за рулем.

Я чувствую, что мы в хорошей форме. Кое-что нужно улучшить за ночь, но не так уж и много, и тогда, я уверен, мы сможем занять хорошую позицию. Это очень похоже на то, что было в последние несколько недель — всё сводится к мелочам и попыткам собрать всё воедино. Завтрашний день будет ключевым», — приводит слова Норриса пресс-служба команды «Макларен».

В первой практике гонщик «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат, а во второй был третьим.