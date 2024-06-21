У «РБ» возникли серьёзные проблемы при испытании глобального пакета новинок

Гоночный директор «РБ» Алан Пермейн рассказал о серьёзных проблемах команды из Фаэнцы с новым антикрылом, которое они наряду с другими новинками подготовили к Гран-при Испании.

«Сегодня у нас был не самый простой день. В первой практике были небольшие проблемы с системой охлаждения на машине Юки Цуноды, пришлось потратить время на их устранение.

Затем возникла проблема с DRS на нашем новом заднем антикрыле, это вынудило нас провести оставшуюся часть сессии без открытия крыла. Конечно, это снизило результат на круге и не позволило нам получить полную информацию о балансе машины.

Перед второй практикой мы внесли некоторые изменения и поставили предыдущую версию антикрыла. Сейчас персонал на базе проводит полный анализ новой модели. Мы скорректировали настройки обеих машин, чтобы немного сбалансировать заднюю часть машины.

Справедливости ради стоит сказать, что даже во второй сессии ни один из наших пилотов не был полностью доволен машиной. Нам немного не хватает сцепления с трассой, и нам предстоит поработать всю ночь, чтобы улучшить настройки, чтобы завтра быть в лучшей форме.

Мы довольны результатами обновления, всё работает хорошо, никаких проблем нет. Основное внимание будет уделено механической части машины и улучшению настройки подвески», — приводит слова Пермейна пресс-служба «РБ».