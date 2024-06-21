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«Профессиональный воришка». Джордж Расселл — о Ландо Норрисе

«Профессиональный воришка». Джордж Расселл — о Ландо Норрисе
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл в шутку назвал Ландо Норриса профессиональным воришкой.

Гонщик «Макларена» выставил у себя в соцсетях корпоративный пропуск Джорджа Расселла.

«Продаётся! $$$

Секретный пропуск в штаб-квартиру «Мерседеса». Покупатель должен быть без рубашки, чтобы быть похожим на аккредитованную персону», — подписал Ландо фото пропуска.

«Ландо Норрис – профессиональный [автогонщик (зачеркнуто)] воришка», — ответил ему Джордж Расселл.

Пропуск Джорджа Расселла

Пропуск Джорджа Расселла

Фото: Соцсети Джорджа Расселла и Ландо Норриса

На данный момент Ландо Норрис занимает третье место в личном зачёте сезона-2024 (в его активе 131 очко), а Джордж Расселл – седьмое (у него 69 очков). Норрис в этом году выиграл Гран-при Майами.

В этот уикенд гонщики Формулы-1 соревнуются на Гран-при Испании в Барселоне.

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