Шарль Леклер рассказал о серьёзной проблеме в первый день Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о серьёзной проблеме, с которой он столкнулся в первый день Гран-при Испании.

«В целом у меня был непростой день. У нас были серьёзные проблемы с балансом машины, поэтому завтра нашей основной задачей будет поиск правильных настроек.

Это была очень трудная тренировка, для всех. Прежде всего из-за жары. Машины перегревались, ими было очень трудно управлять.

Во-вторых, у нас был нарушен баланс. В-третьих, в первой сессии у меня не было новинок, потому что мы хотели сравнить обе машины. В общем, для меня это была довольно сложная сессия.

Во второй практике я получил свой пакет обновлений и в конце концов обрёл хорошее ощущение машины, но мне всё ещё не хватало темпа. Но я знаю, где найти недостающую скорость, поэтому не слишком волнуюсь за завтрашний день. Уверен, завтра мы сделаем шаг вперёд», — приводит слова Леклера издание F1i.