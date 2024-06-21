ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер рассказал о серьёзной проблеме в первый день Гран-при Испании

Шарль Леклер рассказал о серьёзной проблеме в первый день Гран-при Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о серьёзной проблеме, с которой он столкнулся в первый день Гран-при Испании.

«В целом у меня был непростой день. У нас были серьёзные проблемы с балансом машины, поэтому завтра нашей основной задачей будет поиск правильных настроек.

Это была очень трудная тренировка, для всех. Прежде всего из-за жары. Машины перегревались, ими было очень трудно управлять.

Во-вторых, у нас был нарушен баланс. В-третьих, в первой сессии у меня не было новинок, потому что мы хотели сравнить обе машины. В общем, для меня это была довольно сложная сессия.

Во второй практике я получил свой пакет обновлений и в конце концов обрёл хорошее ощущение машины, но мне всё ещё не хватало темпа. Но я знаю, где найти недостающую скорость, поэтому не слишком волнуюсь за завтрашний день. Уверен, завтра мы сделаем шаг вперёд», — приводит слова Леклера издание F1i.

Материалы по теме
Хэмилтон — лучший во второй тренировке Гран-при Испании, Сайнс — 2-й, Норрис — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android