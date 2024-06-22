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Хельмута Марко не впечатлил результат Льюиса Хэмилтона в пятничных практиках

Хельмута Марко не впечатлил результат Льюиса Хэмилтона в пятничных практиках
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что его не особо беспокоит лидерство Льюиса Хэмилтона по итогам первого дня Гран-при Испании.

«Мы не так слабы, как может показаться. У нас всё в порядке с гоночным темпом, но мы еще не нашли баланс для быстрого квалификационного круга. И в отличие от других, мы еще не включали режим полной мощности.

Макс на правильном пути, и в воскресенье сцепление с трассой значительно изменится. Нам нужна машина, которая будет хороша именно в воскресенье. Сегодня мы не так далеки от правильных настроек, как это было по пятницам в последние уикенды, это вселяет оптимизм.

Я по-прежнему считаю «Макларен» нашим главным соперником. Льюис Хэмилтон провёл очень хороший круг, но мы уже видели такое ранее. Затем в квалификации он снова разочаровывает», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

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