Карлос Сайнс оценил эффективность последних обновлений «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги первого дня Гран-при Испании и оценил эффективность последних обновлений машины итальянской команды.

«В обеих сессиях нам было трудно добиться правильного баланса, но сегодня у всех были такие проблемы. Как всегда здесь, в Барселоне, когда встаёт солнце, трасса довольно быстро меняется.

В целом я вполне доволен машиной, но нам ещё есть над чем поработать, особенно в плане гоночного темпа. С одним кругом у нас всё в порядке.

Что касается последних обновлений, то я доволен повышением характеристик. Новые детали, похоже, работают хорошо. Но что мне действительно понравилось сегодня, так это атмосфера на трибунах. Спасибо всем фанатам за поддержку. Я с нетерпением жду возможности устроить завтра хорошее шоу!» — приводит слова Сайнса издание F1i.