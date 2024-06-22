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Карлос Сайнс оценил эффективность последних обновлений «Феррари»

Карлос Сайнс оценил эффективность последних обновлений «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги первого дня Гран-при Испании и оценил эффективность последних обновлений машины итальянской команды.

«В обеих сессиях нам было трудно добиться правильного баланса, но сегодня у всех были такие проблемы. Как всегда здесь, в Барселоне, когда встаёт солнце, трасса довольно быстро меняется.

В целом я вполне доволен машиной, но нам ещё есть над чем поработать, особенно в плане гоночного темпа. С одним кругом у нас всё в порядке.

Что касается последних обновлений, то я доволен повышением характеристик. Новые детали, похоже, работают хорошо. Но что мне действительно понравилось сегодня, так это атмосфера на трибунах. Спасибо всем фанатам за поддержку. Я с нетерпением жду возможности устроить завтра хорошее шоу!» — приводит слова Сайнса издание F1i.

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