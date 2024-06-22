Босса «Альпин» не беспокоит тёмное прошлое Флавио Бриаторе

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен утверждает, что его не беспокоит тёмное прошлое Флавио Бриаторе, который был назначен исполнительным советником команды.

«Меня не волнует прошлое, я всегда смотрю в будущее, на то, что мы можем сделать, чтобы наша команда стала сильнее.

У Флавио 40-летний опыт работы в Формуле-1, он знает, как управлять топ-командой. У него очень хороший послужной список, немало чемпионских титулов, и он принесёт в команду этот опыт, этот боевой дух.

У него обширные связи, и я уверен, что он поможет нам быстрее добиться прогресса», — приводит слова Фамена издание Motorsport.

Бриаторе, бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено», был участником «Крашгейта» в Сингапуре-2008. За это его пожизненно отстранили от Формулы-1, но в 2010-м он был разбанен и с тех пор стал завсегдатаем паддока, а также ведёт дела некоторых гонщиков.