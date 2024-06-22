Серхио Перес — о сравнениях с Ферстаппеном: обо мне много говорят, так было всегда

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес считает, что многие пилоты Формулы-1 хотели бы оказаться на его месте в австрийской команде. Об этом он рассказал в интервью изданию Mundo Deportivo.

Журналист: Вам не надоело слышать в социальных сетях, что ваша машина отличается от машины Ферстаппена?

Перес: Обо мне много говорят, так было всегда. Это лишь часть моей работы. С годами я научился не обращать на это внимания и просто получать удовольствие от гонок. В конце концов, моя команда знает, почему я всё ещё здесь. Многие очень хорошие пилоты отдали бы всё, чтобы оказаться на моём месте в команде. Если в «Ред Булл» рассчитывают на меня после стольких лет, то это неспроста. Для меня это важно.

Ранее Серхио Перес прокомментировал итоги первого дня Гран-при Испании.