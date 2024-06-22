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Фернандо Алонсо рассказал, что может помочь «Астон Мартин» на Гран-при Испании

Фернандо Алонсо рассказал, что может помочь «Астон Мартин» на Гран-при Испании
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил надежду, что во время гонки на Гран-при Испании пойдёт дождь, чтобы у британского гоночного коллектива появился шанс.

«Если честно, я надеюсь, что в это воскресенье пойдёт дождь. Наше слабое место — скорость. Когда идёт дождь, это русская рулетка, и никогда не знаешь, что произойдёт. Это будет возможность для нас.

Я думаю, что это несложная трасса. Я знаю её очень хорошо. Я знаю все её элементы и всё, что нужно автомобилю. Интенсивность очень высокая, и все болиды находятся очень близко, потому что это быстрая трасса», — приводит слова Алонсо Marca.

По результатам второй свободной практики Гран-при Испании Фернандо Алонсо продемонстрировал 14-й результат. Его сокомандник Лэнс Стролл показал 18-й результат.

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