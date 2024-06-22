Фредерик Вассёр высказался о решении «Альпин» нанять Флавио Бриаторе

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал решение «Альпин» назначить Флавио Бриаторе исполнительным советником.

«Я не хочу комментировать то, что произошло в другой команде, но в целом я думаю, что, вероятно, всё так, как сказал Бруно: если это шаг вперёд для их команды, то для Ф-1 хорошо, если «Альпин» вернётся в борьбу.

Мы знаем эту историю, и я думаю, что он заплатил за это цену. Теперь ему разрешили вернуться, так что он может это сделать», — приводит слова Вассёра Motorsport.

Бриаторе, бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено», был участником «Крашгейта» в Сингапуре-2008. За это его пожизненно отстранили от Формулы-1, но в 2010-м он был разбанен.

Напомним, «Альпин» официально объявила о назначении Флавио Бриаторе исполнительным советником команды.