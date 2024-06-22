Глава «Астон Мартин» ответил на вопрос о переговорах с Эдрианом Ньюи

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак ответил на заявление, что команда ведёт переговоры с главой технического отдела «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.

«Честно говоря, когда вы видите, сколько имён связывают с нашим проектом и как ему много лет, то это всё заслуга видения Лоуренса, «Хонды» и всех наших других партнёров. Интересно, как всё будет развиваться дальше. Это придаёт авторитет проекту. Пару лет назад, если бы вы связали эти имена с нашей командой, никто бы не воспринял это всерьёз, поэтому мы очень польщены.

Слухи есть слухи. Многие говорят об «Астон Мартин». Это хорошо. Посмотрим, как всё пойдёт дальше», — приводит слова Крака Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Ранее The Telegraph сообщил, что Эдриан Ньюи запросил у «Астон Мартин» зарплату в размере £ 25 млн за сезон ($ 31,7 млн). Однако владелец британской команды Лоуренс Стролл пока не готов удовлетворить этот запрос.

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.