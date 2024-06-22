Деймон Хилл обеспокоен возвращением Флавио Бриаторе в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл признался, что его беспокоит решение «Альпин» назначить Флавио Бриаторе исполнительным советником команды.

«Это невероятно. Я просто не понимаю этого. Это сбивает меня с толку. Я очень разочарован. Я слушал пресс-конференцию руководителей команд, и они все говорили: «Чему вы так удивлены? Это Флавио. Он знает спорт, у него невероятный опыт». И это всё здорово, но что он собирается привнести? Для меня это неясно, я не совсем понимаю. Это то, чего хочет «Альпин» в будущем? Он не молод.

Это не значит, что его не должно быть там, я уверен, у него много интересных идей, и, возможно, он может вдохновить или придать уверенности команде, чтобы она принимала смелые решения.

Но то, в чём Флавио был хорош, так это играть быстро и свободно. И я использую этот термин довольно многозначительно, потому что это именно то, что делает Флавио. Его, очевидно, не беспокоят правила — вот почему он попал в беду. И он всегда так действовал, но, возможно, он проще относится к проблемам. Я действительно беспокоюсь об этом, потому что, по-моему, мы уже попытались во всём этом разобраться, и мы просто не хотим возвращаться в мир, где царит мошенничество и происходит что-то такое, что оставляет неприятный осадок», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Бриаторе, бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено», был участником «Крашгейта» в Сингапуре-2008. За это его пожизненно отстранили от Формулы-1, но в 2010-м он был разбанен.