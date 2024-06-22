ФИА не будет вмешиваться в ситуацию со спорными гибкими передними антикрыльями

Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не вмешиваться в ситуацию со спорными конструкциями гибких передних антикрыльев, которые использовали команды Формулы-1, об этом сообщает Motorsport. Это означает, что ФИА устраивают нынешние дизайны и пока она не планирует расследовать этот вопрос.

Текущие испытания на гибкость переднего антикрыла, в ходе которых на пит-лейне на конструкцию оказывают давление, чтобы убедиться, что они не прогибаются слишком сильно, останутся на прежнем уровне.

Признание ФИА приемлемости действий команд произошло на фоне желания гоночных коллективов поднять свою конкурентоспособность за счёт гибких антикрыльев, которые позволяют лучше контролировать аэродинамический баланс болидов.