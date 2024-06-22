ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА не будет вмешиваться в ситуацию со спорными гибкими передними антикрыльями

ФИА не будет вмешиваться в ситуацию со спорными гибкими передними антикрыльями
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не вмешиваться в ситуацию со спорными конструкциями гибких передних антикрыльев, которые использовали команды Формулы-1, об этом сообщает Motorsport. Это означает, что ФИА устраивают нынешние дизайны и пока она не планирует расследовать этот вопрос.

Текущие испытания на гибкость переднего антикрыла, в ходе которых на пит-лейне на конструкцию оказывают давление, чтобы убедиться, что они не прогибаются слишком сильно, останутся на прежнем уровне.

Признание ФИА приемлемости действий команд произошло на фоне желания гоночных коллективов поднять свою конкурентоспособность за счёт гибких антикрыльев, которые позволяют лучше контролировать аэродинамический баланс болидов.

Материалы по теме
ФИА изменила правило, которое позволит Антонелли дебютировать в Ф-1 до 18 лет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android