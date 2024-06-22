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Мари Бойя выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Барселоне, Бедрин сошёл после аварии

Испанский гонщик команды Campos Racing Мари Бойя одержал победу в спринтерской гонке Формулы-3 сезона 2024 года в Барселоне. Второй результат продемонстрировал Алекс Данн из MP Motorsport. Оливер Гёте из Campos Racing замкнул тройку лидеров.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, сошёл с гонки после аварии.

Формула-3. Барселона. Спринт:

1. Мари Бойя — 38:11.211

2. Алекс Данн +0,453

3. Оливер Гёте +0,828

4. Мартиниус Стенсхорн +1,068

5. Лоренс ван Хупен +1,263

6. Ноэль Леон +1,735

7. Леонардо Форнароли +1,893

8. Дино Беганович +2,197

9. Арвид Линдблад +2,689

10. Тим Трамниц +2,964

… Никита Бедрин сошёл с гонки