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Мари Бойя выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Барселоне, Бедрин сошёл после аварии

Мари Бойя выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Барселоне, Бедрин сошёл после аварии
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Испанский гонщик команды Campos Racing Мари Бойя одержал победу в спринтерской гонке Формулы-3 сезона 2024 года в Барселоне. Второй результат продемонстрировал Алекс Данн из MP Motorsport. Оливер Гёте из Campos Racing замкнул тройку лидеров.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, сошёл с гонки после аварии.

Формула-3. Барселона. Спринт:

1. Мари Бойя — 38:11.211
2. Алекс Данн +0,453
3. Оливер Гёте +0,828
4. Мартиниус Стенсхорн +1,068
5. Лоренс ван Хупен +1,263
6. Ноэль Леон +1,735
7. Леонардо Форнароли +1,893
8. Дино Беганович +2,197
9. Арвид Линдблад +2,689
10. Тим Трамниц +2,964
… Никита Бедрин сошёл с гонки

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