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В хоспиталити «Макларена» вспыхнул пожар

В хоспиталити «Макларена» вспыхнул пожар
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В хоспиталити команды Формулы-1 «Макларен» вспыхнул пожар перед третьей свободной практикой Гран-при Испании.

По информации Racingnews365, ситуация, похоже, теперь под контролем, хотя на место прибыла дополнительная пожарная машина. Портал Sky Sports F1 сообщил, что пожар начался между панелями пола и, по всей видимости, вызван возгоранием электропроводки.

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