Британский электромобиль побил рекорд «Хоккенхаймринга» для машин с закрытыми колёсами

Электрический прототип McMurtry Spéirling Pure проехал круг по «Хоккенхаймрингу» за 1.24,43, установив новый рекорд трассы для автомобилей с закрытыми колёсами.

Отмечается, что Spéirling Pure проехал круг в режиме 75% от своей максимальной мощности и лишь с 75% доступной прижимной силы и тем не менее оказался на 3,9 секунды быстрее времени поула Рене Раста на этапе DTM на этой трассе в 2020 году, а также на 14,1 секунды быстрее гиперкара Mercedes-AMG One.

Права на видео принадлежат McMurtry Automotive. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале McMurtry Automotive.

Электромобиль McMurtry Spéirling был представлен в 2021 году на Фестивале скорости в Гудвуде, а годом позже Макс Чилтон за рулём этой машины установил рекорд трассы этого мероприятия.

В McMurtry не раскрывают характеристик автомобиля, однако считается, что соотношение лошадиных сил к массе машины в килограммах составляет 1:1. Как заявляют создатели Spéirling, до 60 миль в час (97 км/ч) он разгоняется за 1,55 секунды, а четверть мили способен преодолеть за восемь секунд.