«Макларен» сделал заявление по поводу пожара в хоспиталити на ГП Испании

Команда Формулы-1 «Макларен» сделала заявление после того, как в хоспиталити вспыхнул пожар перед третьей свободной практикой Гран-при Испании в Барселоне.

«Сегодня утром мы эвакуировали наш гостевой комплекс Team Hub после пожарной тревоги. Команда была благополучно эвакуирована, пока местная пожарная бригада занималась проблемой», — говорится в заявлении «Макларена».

По данным Sky Sports, двое пожарных получили медицинскую помощь в связи с отравлением дымом.

Ранее Sky Sports F1 сообщил, что пожар, по всей видимости, был вызван возгоранием электропроводки.

По итогам второй свободной практики Гран-при Испании британский гонщик Ландо Норрис показал третий результат. Его сокомандник Оскар Пиастри продемонстрировал седьмой результат.