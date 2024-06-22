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«Макларен» сделал заявление по поводу пожара в хоспиталити на ГП Испании

«Макларен» сделал заявление по поводу пожара в хоспиталити на ГП Испании
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Команда Формулы-1 «Макларен» сделала заявление после того, как в хоспиталити вспыхнул пожар перед третьей свободной практикой Гран-при Испании в Барселоне.

«Сегодня утром мы эвакуировали наш гостевой комплекс Team Hub после пожарной тревоги. Команда была благополучно эвакуирована, пока местная пожарная бригада занималась проблемой», — говорится в заявлении «Макларена».

По данным Sky Sports, двое пожарных получили медицинскую помощь в связи с отравлением дымом.

Ранее Sky Sports F1 сообщил, что пожар, по всей видимости, был вызван возгоранием электропроводки.

По итогам второй свободной практики Гран-при Испании британский гонщик Ландо Норрис показал третий результат. Его сокомандник Оскар Пиастри продемонстрировал седьмой результат.

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В хоспиталити «Макларена» вспыхнул пожар
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