Сайнс — лучший в третьей тренировке Гран-при Испании, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й

На автодроме «Каталунья» (Барселона) завершилась третья свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Быстрейшим по её итогам стал Карлос Сайнс, представляющий «Феррари». Второй результат продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».
Формула-1. Гран-при Испании. Третья свободная практика:
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.13,013.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,030.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,037.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,074.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,151.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,346.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,710.
8. Александер Албон («Уильямс») +0,740.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,773.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,894.
11. Эстебан Окон («Альпин») +0,858.
12. Пьер Гасли («Альпин») +0,951.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,962.
14. Валттери Боттас («Заубер») +1,011.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,061.
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,148.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,241.
18. Юки Цунода («РБ») +1,407.
19. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1,559.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,716.