Сайнс — лучший в третьей тренировке Гран-при Испании, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й

На автодроме «Каталунья» (Барселона) завершилась третья свободная практика Гран-при Испании Формулы-1. Быстрейшим по её итогам стал Карлос Сайнс, представляющий «Феррари». Второй результат продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Испании. Третья свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.13,013.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,030.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,037.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,074.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,151.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,346.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,710.

8. Александер Албон («Уильямс») +0,740.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,773.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,894.

11. Эстебан Окон («Альпин») +0,858.

12. Пьер Гасли («Альпин») +0,951.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,962.

14. Валттери Боттас («Заубер») +1,011.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,061.

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1,148.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,241.

18. Юки Цунода («РБ») +1,407.

19. Гуаньюй Чжоу («Заубер») +1,559.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,716.