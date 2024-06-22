Леклер и Стролл задели Норриса и Хэмилтона после блокировок. Гонщики вызваны к судьям

Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон помешали Шарлю Леклеру и Лэнсу Строллу во время их быстрых попыток, после чего Шарль и Лэнс отомстили конкурентам, допустив прямой контакт с их болидами. Пилоты вызваны к судьям для дальнейшего разбирательства.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис помешал пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру проехать быстрый круг, заблокировав монегаска в пятом повороте. После этого Шарль, оставшийся недовольным действиями соперника, поравнялся с болидом Ландо и повернул руль в сторону Норриса. В результате этого между болидами спортсменов произошёл лёгкий контакт.

Фото: Скриншот из официальной трансляции канала Sky Sports

Схожая ситуация произошла между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом. На пятом повороте Льюис задел болид канадского пилота, после чего Стролл «подтолкнул» британца.