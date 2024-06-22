Мартинс выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Барселоне, Антонелли — 10-й, Берман — 21-й
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Французский гонщик команды «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 сезона 2024 года в Барселоне. Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Ф-2, финишировал 10-м. Протеже команды Ф-1 «Феррари» Оливер Берман занял 21-е место.
Формула-2. Барселона. Спринт:
1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 39:47.280
2. Куш Майни («Инвикта») +4,411
3. Хуан Мануэль Корреа («DAMS») +7,968
4. Пол Арон («Хайтек») +8,625
5. Джек Кроуфорд («DAMS») +9,096
6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +10,742
7. Исак Хаджар +11,612
8. Ритомо Мията («Роден») +12,641
9. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +17,834
10. Андреа Кими Антонелли («Према») +24,955
21. Оливер Берман («Према») +41,456
Формула-2 2024. Этап 6, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка 1 (26 кругов)
22 июня 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Виктор Мартинс
ART Grand Prix
39:47.280
2
Куш Майни
Invicta Virtuosi Racing
+4.411
3
Хуан Мануэль Корреа
DAMS
+7.968
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