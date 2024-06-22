Мартинс выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Барселоне, Антонелли — 10-й, Берман — 21-й

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Французский гонщик команды «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 сезона 2024 года в Барселоне. Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Ф-2, финишировал 10-м. Протеже команды Ф-1 «Феррари» Оливер Берман занял 21-е место.

Формула-2. Барселона. Спринт:

1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 39:47.280

2. Куш Майни («Инвикта») +4,411

3. Хуан Мануэль Корреа («DAMS») +7,968

4. Пол Арон («Хайтек») +8,625

5. Джек Кроуфорд («DAMS») +9,096

6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +10,742

7. Исак Хаджар +11,612

8. Ритомо Мията («Роден») +12,641

9. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +17,834

10. Андреа Кими Антонелли («Према») +24,955

21. Оливер Берман («Према») +41,456