Ландо Норрис не успел надеть обувь при эвакуации из горящего моторхоума «Макларена»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис не успел надеть обувь при эвакуации из горящего моторхоума команды Формулы-1 перед третьей третьей свободной практикой Гран-при Испании в Барселоне.

Фото: Аккаунт McLaren News

Фото: Аккаунт McLaren News

Напомним, сегодня утром появились кадры пожара моторхоума «Макларена». Позднее пресс-служба выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что пожар ликвидируется, а все члены команды были благополучно эвакуированы. Согласно информации Sky Sports F1 пожар, по всей видимости, был вызван возгоранием электропроводки

По итогу третьей свободной практики Гран-при Испании в Барселоне Ландо Норрис продемонстрировал второй результат. Первый результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, а третий — его напарник по команде Шарль Леклер.