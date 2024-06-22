ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис не успел надеть обувь при эвакуации из горящего моторхоума «Макларена»

Ландо Норрис не успел надеть обувь при эвакуации из горящего моторхоума «Макларена»
Комментарии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис не успел надеть обувь при эвакуации из горящего моторхоума команды Формулы-1 перед третьей третьей свободной практикой Гран-при Испании в Барселоне.

Фото: Аккаунт McLaren News

Фото: Аккаунт McLaren News

Напомним, сегодня утром появились кадры пожара моторхоума «Макларена». Позднее пресс-служба выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что пожар ликвидируется, а все члены команды были благополучно эвакуированы. Согласно информации Sky Sports F1 пожар, по всей видимости, был вызван возгоранием электропроводки

По итогу третьей свободной практики Гран-при Испании в Барселоне Ландо Норрис продемонстрировал второй результат. Первый результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, а третий — его напарник по команде Шарль Леклер.

Материалы по теме
Сайнс — лучший в третьей тренировке Гран-при Испании, Норрис — 2-й, Леклер — 3-й
Материалы по теме
Гонщика Ф-1 ограбили на финале Евро-2020. У подозреваемого совпала ДНК, но его отпустили
Гонщика Ф-1 ограбили на финале Евро-2020. У подозреваемого совпала ДНК, но его отпустили
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android