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Судьи Гран-при Испании вынесли решения по действиям Леклера и Стролла

Судьи Гран-при Испании вынесли решения по действиям Леклера и Стролла
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Гонщики Формулы-1 Шарль Леклер («Феррари») и Лэнс Стролл («Астон Мартин») получили выговор от стюардов Гран-при Испании.

По ходу третьей тренировки на трассе «Каталунья» (Барселона) оба этих гонщика стали авторами опасных манёвров. Шарль Леклер решил заблокировать помешавшего ему перед этим пилота «Макларена» Ландо Норриса, а Лэнс Стролл в схожей ситуации бортанул гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

По окончании сессии Леклер и Стролл были вызваны к судьям для дальнейшего разбирательства. По его итогам стюарды, учитывая, что это было первое подобное действие со стороны этих гонщиков, решили ограничиться выговором.

Лучшее время в третьей практике показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари».

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