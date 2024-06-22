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Формула 1, Барселона 2024: результат квалификации, Норрис — первый, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — третий

Норрис завоевал поул на Гран-при Испании, Ферстаппен и Хэмилтон — в тройке сильнейших
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На Автодроме «Каталунья» (Барселона) завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Гран-при Испании. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:11.383
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:11.403
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:11.701
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:11.703
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.731
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:11.736
7. Пьер Гасли («Альпин») — 1:11.857
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:12.061
9. Эстебан Окон («Альпин») — 1:12.125
10. Оскар Пиастри («Макларен») – без времени

После второго сегмента вылетели:
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.128
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:12.227
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:12.310
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.372
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:12.738

После первого сегмента вылетели:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.937
17. Юки Цунода («РБ») — 1:12.985
18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:13.075
19. Александер Албон («Уильямс») — 1:13.153
20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:13.509

Формула-1 2024. Этап 10, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
22 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:11.383
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.020
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.318
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