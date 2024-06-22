Норрис завоевал поул на Гран-при Испании, Ферстаппен и Хэмилтон — в тройке сильнейших

На Автодроме «Каталунья» (Барселона) завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Гран-при Испании. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:11.383
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:11.403
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:11.701
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:11.703
5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.731
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:11.736
7. Пьер Гасли («Альпин») — 1:11.857
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:12.061
9. Эстебан Окон («Альпин») — 1:12.125
10. Оскар Пиастри («Макларен») – без времени
После второго сегмента вылетели:
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.128
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:12.227
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:12.310
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.372
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:12.738
После первого сегмента вылетели:
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.937
17. Юки Цунода («РБ») — 1:12.985
18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:13.075
19. Александер Албон («Уильямс») — 1:13.153
20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:13.509