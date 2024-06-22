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Норрис завоевал поул на Гран-при Испании, Ферстаппен и Хэмилтон — в тройке сильнейших

На Автодроме «Каталунья» (Барселона) завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Гран-при Испании. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:11.383

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:11.403

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:11.701

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:11.703

5. Шарль Леклер («Феррари») — 1:11.731

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:11.736

7. Пьер Гасли («Альпин») — 1:11.857

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:12.061

9. Эстебан Окон («Альпин») — 1:12.125

10. Оскар Пиастри («Макларен») – без времени

После второго сегмента вылетели:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.128

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:12.227

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:12.310

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.372

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:12.738

После первого сегмента вылетели:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.937

17. Юки Цунода («РБ») — 1:12.985

18. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:13.075

19. Александер Албон («Уильямс») — 1:13.153

20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:13.509