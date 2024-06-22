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Норрис: это мой лучший поул в карьере

Норрис: это мой лучший поул в карьере
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Испании.

«Круг получился почти идеальным. Вы испытываете волнение в такой момент. Но всё прошло хорошо. Всё было близко, но я очень рад. Думаю, что это мой лучший поул. У меня было не так и много поулов, но этот – лучший.

Мы были быстры последние два месяца, начиная с Майами. Мы упускали поул, не получалось проехать идеальный круг, но сегодня он был идеальным.

Макс и «Ред Булл» прибавили по ходу уикенда, но перед последней попыткой мы внесли небольшие изменения, и всё получилось. Знаю, борьба с Максом и Льюисом в гонке будет трудной, но мы здесь, чтобы побеждать. Таков план», — сказал Норрис после выступления.

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