Ферстаппен отреагировал на проигрыш Норрису в квалификации Гран-при Испании

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Испании.

«В квалификации нам удалось собрать всё воедино, и это хорошо, ведь уикенд мы пытались найти баланс. Я доволен машиной, в третьем сегменте я получил слипстрим от Чеко, но этого, к сожалению, не хватило. Так бывает, но мы по-прежнему можем быть довольны нашей скоростью, всё решится завтра.

Слипстрим от Переса дал хороший шанс, я не знал, где он находится, лишь в последний момент мне сказали, где он, и я решил, что надо попробовать зацепиться за него. Сегодня температура была чуть ниже, стало немного веселее. Ветер постоянно усиливался. Может, это нам немного помешало, но в целом мы показали хороший темп», — сказал Ферстаппен после выступления.