Льюис Хэмилтон: постепенно автомобиль превращается в настоящую гоночную машину

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё третье место в квалификации Гран-при Испании.

«Я счастлив! Очень рад быть в топ-3. Это довольно трудный для нас год, все на базе упорно работают, и теперь мы действительно сделали огромный шаг вперёд. И это заслуга каждого сотрудника на базе — эта работа позволила подготовить обновления и привезти их на эти гонки.

Постепенно наш автомобиль превращается в настоящую гоночную машину, с которой можно сражаться с лидерами. Джордж сегодня тоже отлично поработал, так что надеюсь, что завтра мы сможем оказать прессинг на ребят впереди». – сказал семикратный чемпион Формулы-1 по окончании квалификации.

Поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.