Хэмилтон сократил счёт в квалификационной дуэли с Расселом — 2:8

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял по итогам квалификации проходящего в этот уикенд Гран-при Испании третье место и во второй раз в сезоне опередил своего напарника Джорджа Расселла. Экс-чемпион таким образом сократил разрыв во внутрикомандной квалификационной дуэли, однако по-прежнему уступает с крупным счётом 2:8.

Кроме того, разрыв в дуэли с напарником удалось сократить Пьеру Гасли, который в четвёртый раз опередил Эстебана Окона и теперь уступает ему со счётом 4:6. В этой паре, а также в дуэли гонщиков «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, наименьший разрыв между пилотами.

Самый крупный счёт по-прежнему в «Ред Булл» и «Кик-Заубер», в которых Макс Ферстаппен и Валттери Боттас опережали своих напарников Серхио Переса и Гуаньюя Чжоу во всех 10 квалификациях сезона. Кроме того, Логану Сардженту ни разу не удалось опередить Александера Албона, но американец пропускал этап в Мельбурне из-за того, что отдал машину напарнику, а потому счёт в этой паре 9:0.

Формула-1. Квалификационные дуэли в сезоне-2024:

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо — Лэнс Стролл — 6:4.

«Альпин»: Эстебан Окон — Пьер Гасли — 6:4.

«Макларен»: Ландо Норрис — Оскар Пиастри — 7:3.

«Хаас»: Нико Хюлькенберг — Кевин Магнуссен — 7:3.

«Феррари»: Шарль Леклер — Карлос Сайнс — 7:2.

«РБ»: Юки Цунода — Даниэль Риккардо — 8:2.

«Мерседес»: Джордж Расселл — Льюис Хэмилтон — 8:2.

«Уильямс»: Александер Албон — Логан Сарджент — 9:0.

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен — Серхио Перес — 10:0.

«Кик-Заубер»: Валттери Боттас — Гуаньюй Чжоу — 10:0.

Победу в квалификации Гран-при Испании одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, который на 0,02 секунды опередил действующего чемпиона и лидера общего зачёта Макса Ферстаппена. Вслед за ними стартуют Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из «Мерседеса», а третий ряд разделят гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.