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Зак Браун: сотрудник «Макларена» выписан из больницы

Зак Браун: сотрудник «Макларена» выписан из больницы
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что один из пострадавших во время пожара сотрудников команды уже выписан из больницы и с ним всё в порядке.

«Всё в порядке. Один наш сотрудник попал в больницу, но сейчас его уже выписали. Рад сообщить, что всё в порядке, не считая нашего моторхоума», — сказал Браун в эфире Sky Sports F1.

Сегодня, 22 июня, перед третьей свободной практикой Гран-при Испании в гостевом доме команды Формулы-1 «Макларен» в паддоке вспыхнул пожар. Он начался между панелями пола и, по всей видимости, был вызван возгоранием электропроводки.

На место была направлена бригада пожарных, которые ликвидировали возгорание. По данным Sky Sports, двое пожарных получили медицинскую помощь в связи с отравлением дымом.

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