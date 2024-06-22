Едва не погибший в аварии в 2019 году пилот впервые после инцидента поднялся на подиум Ф-2

Американо-эквадорский пилот Формулы-2 Хуан-Мануэль Корреа, который был участником аварии, унёсшей жизнь Антуана Юбера в 2019 году, впервые после аварии поднялся на подиум. Корреа занял третье место в спринтерской гонке этапа в Барселоне, уступив лишь Виктору Мартинсу и Кушу Майни.

Напомним, авария произошла на автодроме «Спа-Франкоршам», когда автомобиль Юбера вылетел с трассы в повороте «Красная вода», врезался в заграждения и отрикошетил обратно на гоночное полотно. У Корреа не было времени среагировать, и он на полном ходу врезался в автомобиль француза. Антуан в итоге погиб, а Корреа получил множественные переломы ног и на несколько месяцев оказался в больнице.

Хуан-Мануэль Корреа в 2020 году Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В 2021 году Корреа вернулся в гонки, несмотря на травму, провёл два сезона в Формуле-3, а в сезоне-2023 вновь стал выступать в Формуле-2. Отметим, что до аварии у гонщика уже было два финиша на подиуме в Ф-2 — в спринтерских гонках в Баку и Ле-Кастелле в 2019-м.

В общем зачёте по итогам короткой гонки шестого этапа сезона Формулы-2 Корреа поднялся на 14-е место. Лидирует эстонский гонщик Пол Арон, который на семь очков опережает Исака Хаджара и на 18 — Зейна Мэлоуни.

Основной заезд этапа Формулы-2 стартует в воскресенье, 23 июня, в 12:35 по московскому времени.