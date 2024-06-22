Шарль Леклер: мы разочарованы, сегодня у нас не было скорости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он показал пятый результат.

«Мы разочарованы, потому что ожидали, что, может, и не завоюем поул, но будем очень близки к лидерам. Но сегодня мы оказались гораздо дальше, чем ожидали.

С одной стороны, я разочарован, но с другой – я и мои инженеры проделали огромную работу со вчерашнего по сегодняшний день, чтобы полностью изменить машину и снова обрести её ощущение. Однако сегодня у нас просто не было скорости. Мы попробовали всё, что можно, но ничего не вышло», — приводит слова монегаска Sky Sports F1.

Поул на Автодроме «Каталунья» (Барселона) завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.