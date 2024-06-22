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«Все его хотят». Стролл решительно поддержал приглашение Ньюи в «Астон Мартин»

«Все его хотят». Стролл решительно поддержал приглашение Ньюи в «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался по поводу возможного перехода Эдриана Ньюи в его команду, отметив, что все в паддоке хотели бы заполучить легендарного инженера. В то же время Стролл подчеркнул, что пока о дальнейшей судьбе Ньюи ходят лишь слухи.

«На прошлой неделе журналисты писали, что он переходит в «Феррари», теперь сообщают про нас, а на следующей неделе он уже будет уходить в «Уильямс». Так что вы мне скажите, куда он перейдёт. Он легенда, он выиграл больше чемпионатов, чем любой пилот, инженер или кто-либо ещё в паддоке. Все любят Эдриана, и все его хотят», — сказал Стролл.

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в начале 2025 года и сможет присоединиться к другой команде без обязательного отпуска. Наиболее вероятным продолжением карьеры инженера считается «Феррари», однако появились сообщения, что Ньюи провёл переговоры с «Астон Мартин» и даже посетил базу команды.

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