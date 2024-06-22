Карлос Сайнс: после практики я считал, что мы поборемся за поул

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он показал шестой результат. В третьей практике испанец был быстрейшим.

«Соперники оказались быстрее, чем я думал.

После практики я считал, что мы будем бороться за поул, но уже во втором сегменте, когда все поехали в полную силу, стало ясно, что нам не хватает примерно двух десятых. Две десятые на этой трассе – это очень большое отставание.

Я проехал два хороших круга, Шарль [Леклер] тоже проехал два очень хороших круга. Не думаю, что сегодня мы могли сделать намного больше.

Эта трасса чем-то напоминает мне Сузуку и Китай и то, что там мы были довольно слабы. Попробуем подумать, где мы сможем найти скрытый потенциал и повысить наш темп», — приводит слова Сайнса Sky Sports F1.

Поул на Автодроме «Каталунья» (Барселона) завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.