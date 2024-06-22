Предварительная стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1

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Ниже представлена предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Испании Формулы-1, которая состоится завтра, 23 июня, в Барселоне.

Напомним, Серхио Перес, ставший восьмым в квалификации, получил штраф в виде потери трёх мест.

Формула-1. Гран-при Испании. Предварительная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Пьер Гасли («Альпин»)

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Юки Цунода («РБ»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Александер Албон («Уильямс»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)