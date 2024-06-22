«Это абсолютно иррационально». Руководитель «Феррари» — о слухах про саботаж Хэмилтона

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр в дни Гран-при Испании прокомментировал появившиеся после рассылки анонимного письма слухи о саботаже Льюиса Хэмилтона со стороны «Мерседеса». По словам Вассёра, в команду которого Хэмилтон перейдёт в сезоне-2025, такие действия нелогичны.

«Это абсолютно иррационально, никто в паддоке не будет заниматься ничем подобным. Мы сражаемся за чемпионство и каждый уикенд стремимся набрать больше очков, чем другие. Вы можете себе представить, что кто-то скажет: «Мы не хотим набирать очки с Льюисом»? Я считаю, что это совершенно иррационально и выходит за рамки для того, кто занимается той же работой, что и я», — сказал Вассёр на пресс-конференции.

Напомним, в анонимном письме, разосланном автоспортивным журналистам перед Гран-при Испании, сказано, что «Мерседес» намеренно подбирает для Хэмилтона менее выгодную тактику и менее эффективные настройки. Якобы причиной такому поведению служит то, что гонщик покидает команду по окончании сезона. Тото Вольф, руководитель команды «Мерседес», и Льюис Хэмилтон сообщения о саботаже отрицают.