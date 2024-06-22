Марко: будем надеяться, что машина безопасности появится в нужный нам момент

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в которой Макс Ферстаппен показал второй результат, а Серхио Перес – восьмой.

«После третьей тренировки мы даже сомневались, сможем ли мы попасть на первые два ряда стартовой решетки. Но в итоге мы уступили Ландо Норрису только в четвёртом повороте. Мы были быстрее на первом и на третьем секторах. Так что в целом всё прошло нормально.

Что касается гонки, то если мы посмотрим на длинные серии в тренировках, то «Макларен» в этом плане явный фаворит. Но мы внесли некоторые изменения в настройки и можно предположить, что износ шин у нас снизится.

Если всё пойдёт, как мы предполагаем, то в гонке, вероятно, будет два пит-стопа. Тогда, конечно, решающее значение будут иметь работа пит-бригад и выбор момента для остановок. Будем надеяться, что машина безопасности появится в нужный нам момент, или не появится вообще", — приводит слова Марко Sky Sports F1.