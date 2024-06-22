В «Ред Булл» объяснили секретные тесты Ферстаппена на RB18 в Имоле

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал о секретных тестах в Имоле, на которых Макс Ферстаппен пилотировал RB18 сезона-2022. По его словам, целью заездов было сравнить поведение нынешнего автомобиля с одной из прежних версий болида.

«Мы хотели дать Максу возможность сравнить нынешний болид с предыдущей машиной. Когда ты пытаешься оценить сильные и слабые стороны автомобиля, то часто слышишь от пилота „раньше у нас было так-то и так-то“. Но действительно ли это так? Мы же не проводили заезды на этих машинах одновременно. Соответственно, когда мы дали ему проехать на старой машине, то хотели дать Максу точку отсчёта, чтобы он мог дать обратную связь относительно неё», — приводит слова Монагана издание Motorsport Week.

Отметим, что заезды прошли в среду 19 июня, через месяц после состоявшегося на этой же трассе Гран-при Эмилии-Романьи, на котором Ферстаппен одержал 59-ю победу в карьере.