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Алонсо назвал цель «Астон Мартин» на гонку в Испании

Алонсо назвал цель «Астон Мартин» на гонку в Испании
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Испании. Напомним, Алонсо стал 11-м, но из-за штрафа Серхио Переса поднялся на десятое место.

«Сегодняшняя квалификация получилась очень конкурентной, всего несколько десятых между машинами. Мы были пессимистичны перед началом сессии, и я думаю, что мы должны быть довольны десятой позицией в завтрашней гонке, учитывая штраф Серхио.

Поддержка болельщиков потрясающая, я очень благодарен. Хотелось бы побороться за большее, посмотрим, что мы сделаем завтра с десятой позиции. Постараемся выжать максимум и набрать очки», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин»…

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