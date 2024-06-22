Обновления «РБ» обнадёживают квалифицировавшегося 18-м Риккардо

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он показал 18-й результат. Тем не менее, австралийского гонщика обнадёживают последние обновления их машины.

«Мне хотелось бы считать, что мы просто не полностью раскрыли потенциал этого пакета обновлений. Нам еще есть с чем разобраться, поэтому мы продолжим эту работу. С другой стороны, на тренировке мы были гораздо более разбалансированы, чем в квалификации, так что мы улучшили поведение машины.

Конечно, в некоторых поворотах машина работала не очень хорошо, но в целом я чувствовал себя намного лучше, чем вчера. Я еще не разговаривал с Юки [Цунодой], но не думаю, что он слишком недоволен машиной. Просто пока нам не хватает темпа, и мы будем решать эту проблему.

После вчерашних заездов мы внесли серьезные изменения в машину, и пока, вероятно, не довели её до совершенства, и это обнадёживает. Но я чувствую, что мы проделали хорошую работу, но, к сожалению, согласно этой штуке, секундомеру, мы всё еще там же, где были и вчера», — приводит слова Риккардо Motorsport.